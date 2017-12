O Desportivo de Chaves e o Rio Ave, com menos um nos últimos 15 minutos, empataram hoje 1-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Chaves.

Os vila-condenses adiantaram-se cedo no marcador, aos seis minutos, através de um livre direto de João Novais, os flavienses igualaram aos 72, por Bressan, tendo o Rio Ave conseguido segurar a igualdade, depois de ter ficado reduzido a 10, por expulsão com vermelho direto de Marcelo, aos 75.

Com o empate, o Desportivo de Chaves ocupa o nono lugar com 19 pontos, enquanto o Rio Ave é sexto com 24.