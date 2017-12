A portuguesa Diana Durães qualificou-se hoje para a final dos 400 metros livre dos Europeus de natação de piscina curta, em Copenhaga, enquanto Alexis Santos assegurou presença na semifinal de 50 metros costas.

A nadadora do Benfica foi terceira na quarta série, com 4.06,97 minutos, e registou o oitavo tempo entre as 33 inscritas, o que lhe valeu uma vaga na final da tarde de hoje. Na mesma distância, Tamila Holub foi segunda da sua série, com o 15.º tempo global (4.11,34).

Alexis Santos venceu a primeira eliminatória dos 50 metros costas com 23,91 segundos e ficou a um centésimo do recorde nacional, que lhe pertence desde 11 de dezembro de 2015. Com o 13.º registo entre os participantes, o nadador do Sporting disputa a meia-final na sessão da tarde.

Por seu lado, Gabriel Lopes terminou a segunda série com 24,14 e fixou um novo recorde pessoal, superando a marca de 24,38, conseguida em 02 de agosto, em Moscovo. O atleta do Louzan Natação obteve o 22.º tempo entre os 47 inscritos.

Ainda na manhã de hoje, Victoria Kaminskaya foi sexta classificada na segunda série dos 200 metros bruços, com um registo de 2.26,19 minutos, que lhe deu o 21.º lugar entre 35 inscritas, insuficiente para seguir em frente.

Já Diogo Carvalho foi o melhor português nas eliminatórias dos 200 metros mariposa, ao terminar com o 19.º tempo ente 42 inscritos (1.56,03). Miguel Nascimento foi 25.º (1.57,33), Gabriel Lopes terminou em 29.º, com 1.58,90, recorde pessoal, e João Vital foi 35.º, com 2.00,17, também melhor marca pessoal.