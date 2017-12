A suspensão é relativa a um incidente que ocorreu durante o jogo entre Rio Ave e SL Benfica a contar para a Taça de Portugal.

O diretor-geral para o futebol profissional do Benfica, Tiago Pinto, foi suspenso, esta sexta-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa por oito dias, depois de ter sido expulso frente ao Rio Ave, na Taça de Portugal.

No prolongamento do encontro de Vila do Conde, Tiago Pinto foi expulso por protestos junto do quarto árbitro, após uma alegada mão na bola de um jogador do Rio Ave.

O Benfica foi eliminado nos oitavos de final da Taça de Portugal pelo Rio Ave, por 3-2, após prolongamento.