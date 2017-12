Os catalães somaram o seu 42.º ponto, mais oito do que o Valência (34), entretanto ultrapassado pelo Atlético de Madrid, que ganhou 1-0 ao Alavés e soma 36 pontos – o Real Madrid, que no sábado se sagrou campeão do mundo, tem 31 pontos, tendo adiado a visita ao Leganés.

No Camp Nou, o guarda-redes Rubén Martínez ainda foi aguentando as investidas do Barcelona, mas a resistência durou apenas 29 minutos, quando Messi parou de peito na pequena área e, altruísta, ofereceu o golo a Luis Suárez.

Depois Messi, em invulgar noite de aversão à pontaria, atirou duas bolas aos ferros, à trave aos 37 e ao poste aos 41, neste caso com o brasileiro Paulinho a acompanhar o lance, antecipar-se ao ex-benfiquista Sidney e a recarregar para o 2-0. Aos 67, de livre, acertaria pela terceira vez na estrutura da baliza.

O domínio dos líderes do campeonato era total e aos 47 Luis Suárez ‘bisou’, concluindo um contra-ataque: aos 61 foi derrubado na área, mas o árbitro não assinalou o penálti, ao contrário do que aconteceria aos 69, possibilitando a Messi o golo que o guarda-redes lhe negaria, defendendo.