O sorteio da Taça de Portugal de futebol destinou ao FC Porto uma deslocação nos quartos de final ao reduto do Moreirense e um possível embate com o Sporting nas ‘meias', no qual os ‘dragões’ não querem pensar.

A Cidade do Futebol, em Oeiras, acolheu hoje mais uma edição do sorteio, que agendou ainda os jogos Cova da Piedade (II Liga)-Sporting, Rio Ave-Desportivo das Aves e o vencedor do desafio Caldas-Académica contra o Farense.

“Jogar em Moreira de Cónegos é sempre difícil. Estou confiante que vamos conseguir vencer, porque é a vontade de todos nós: vencer não só esta eliminatória, mas a Taça de Portugal. Temos de ser mais competentes e mais fortes do que qualquer imponderável", disse Fernando Gomes, representante do FC Porto.

Perante a insistência dos jornalistas sobre o eventual confronto com o rival de Alvalade, nas meias-finais, o antigo jogador do emblema ‘azul e branco’ reiterou que o Sporting só entrará na mente dos ‘dragões' após uma vitória sobre a formação de Moreira de Cónegos.

"Fechadas as contas com o Moreirense, pensamos no resto. Vamos ver o que os jogos vão determinar. A festa da Taça é com equipas grandes e pequenas. Em janeiro, teremos de nos concentrar ao máximo para abordar o jogo e vencermos. Se acontecer a vitória, como esperamos, pensaremos no jogo seguinte", finalizou.

Para haver um FC Porto-Sporting nas meias-finais, terá também de cair o Cova da Piedade e o representante da equipa da II Liga vincou a vontade do clube em fazer história diante dos ‘leões’ e atingir pela primeira vez as ‘meias' da competição.

"Não foi fantástico em termos desportivos. Para irmos à final, temos de eliminar o Sporting e o FC Porto. Há 46 anos também estivemos nos ‘quartos' e jogámos, então, com o Benfica. O que o grupo vai fazer é dignificar o nome do Cova da Piedade. Se me perguntarem se eram estes os adversários que preferia, diria que não, mas vamos fazer tudo para chegar o mais longe possível", declarou.

Questionado sobre a possibilidade de receber o Sporting no próprio estádio do clube, na Margem Sul, ou efetuar o jogo noutro recinto com mais capacidade, António Soares foi claro na manifestação da sua preferência e, apesar de ser uma decisão que vai passar ainda pela administração, considerou que não jogar no seu recinto é uma "traição" ao espírito da Taça.

"É uma questão a ponderar pela administração. Sendo possível disputar no nosso estádio, é preferível. Se a sociedade admitir jogar noutro estádio... pessoalmente, gostaria de jogar no nosso estádio. Honestamente, acho uma traição à Taça (não jogar em casa). Tem de se respeitar o sorteio, independentemente das condições que o estádio tem”, frisou.

Além deste emparelhamento, ficou igualmente definido que os vencedores dos jogos Caldas/Académica-Farense e Rio Ave-Desportivo das Aves irão cruzar-se na ronda seguinte, a duas mãos, para disputar uma vaga na final do Jamor.

Os encontros dos quartos de final da Taça de Portugal estão previstos para os dias 9, 10 e 11 de janeiro, enquanto as meias-finais jogam-se a duas mãos a 28 de fevereiro e 18 de abril.