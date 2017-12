O diretor técnico do International Football Association Board (IFAB), David Elleray, vai ser consultor do Conselho de Arbitragem (CA) para a área da videoarbitragem, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

David Elleray, que integra a estrutura que regulamenta as regras no futebol, acompanhou um estágio de árbitros realizado em julho, no Luso, onde falou sobre a forma de abordar a nova ferramenta ao serviço dos juízes, denominada por videoárbitro (VAR).

Sobre a colaboração com o CA da FPF, David Elleray explicou que se baseia em algum do trabalho que fez no Luso, nomeadamente com a ajuda que deu na preparação dos árbitros e dos VAR.

“É uma continuidade. Posso perceber a forma como os procedimentos do VAR estão a funcionar e dar um feedback a grupos de árbitros e aos árbitros individualmente, no que diz respeito à aplicação do protocolo VAR”, refere ao sítio da FPF.