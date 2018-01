O selecionador de futebol feminino, Francisco Neto, convocou 20 jogadoras para os dois particulares de preparação com a Irlanda, a 18 e 21 de janeiro nos Açores, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Entre as escolhas do técnico, destaque para o regresso da capitã Cláudia Neto, que alinha nos alemães do Wolfsburgo, e para a estreia em convocatórias de Francisca Cardoso, atleta do Sporting de Braga.

Portugal defronta a congénere da Irlanda em 18 de janeiro pelas 18:00 locais (19:00 em Lisboa), em São Miguel, e em 21, pelas 16:00 (17:00 em Lisboa), em particulares de preparação para a qualificação para o Mundial2019, no qual a seleção vai defrontar a Bélgica, em abril.

Antes do regresso da fase de apuramento, Portugal vai ainda participar na Algarve Cup 2018.

Lista de 20 jogadoras convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).

- Defesas: Carole (Sporting), Joana Marchão (Sporting), Mónica Mendes (Brescia Calcio, Ita), Raquel Infante (Rodez Aveyron, Fra) e Sílvia Rebelo (Sporting de Braga).

- Médios: Ana Capeta (Sporting), Ana Rita Viegas (Estoril-Praia), Andreia Norton (Sporting de Braga), Cláudia Neto (Wolfsburgo, Ale), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Tatiana Pinto (Sporting) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançados: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Atalanta, Ita), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Levante, Esp) e Francisca Cardoso (Sporting de Braga).