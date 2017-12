"Quando apresentámos a candidatura, falávamos em organizar 200 eventos no ano. Mais tarde elevámos a fasquia para realizar um evento por dia. Mas realizámos, em média, mais do que um evento por dia. Obviamente que, ainda que com um orçamento menor, queremos manter a dinâmica de realização e eventos desportivos em Gondomar nos próximos anos", disse o presidente da câmara, Marco Martins.

O autarca faz este balanço em dia de despedidas, uma vez que esta noite se realiza no multiúsos do concelho, espaço desenhado pelo arquiteto Siza Vieira, a cerimónia de encerramento da CED 2017.

Além deste concelho do distrito do Porto, também foram CED este ano as cidades de Aosta e Cagliari, Pesaro e Vicenza (Itália), Bacau (Roménia), Banska Bystrica (Eslováquia), Bristol (Inglaterra), Jurmala (Letónia), La Chaux de Fonds (Suíça), Mollet del Vallés (Espanha), Noordwijk (Holanda), Olomouc (Republica Checa), Ostend (Bélgica) e Stara Zagora (Bulgária).

Marco Martins destacou à Lusa que Gondomar foi eleita a segunda melhor Cidade Europeia do Desporto. Aliás, a comitiva da autarquia esteve recentemente em Bruxelas para receber a distinção.

"Ser a segunda melhor Cidade Europeia do Desporto em 2017 é um reconhecimento do trabalho feito. Também fomos o Município português que melhor ‘ranking' atingiu até agora", disse o autarca.