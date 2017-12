Questionado pela agência Lusa sobre o clima desportivo atual e as guerras verbais entre os maiores clubes nacionais, à margem da inauguração de três campos sintéticos em Abrantes, no distrito de Santarém, o governante disse que as suas palavras “vão sempre no apelo à total responsabilidade, ao bom senso e ao ‘fair play’ dos jogadores, treinadores e dirigentes”, tendo referido que “o momento” que se vive “é causado por tensões que já eram mais ou menos expectáveis” no atual panorama do futebol luso.

“Quando estamos a falar da I Liga, sabemos que este ano, fruto da posição do ‘ranking’ que Portugal ocupa, vamos ter apenas um clube, o campeão, a ir diretamente para a ‘champions’, o que significa uma maior competitividade entre os clubes, mas isto não pode significar uma escalada de violência, seja verbal, seja física, e que nada tem a ver com o desporto”, disse João Paulo Rebelo.

Tendo feito notar a importância para as novas gerações das novas infraestruturas desportivas inauguradas em Alferrarede, Pego e Tramagal, três cubes do concelho de Abrantes, o governante lembrou o papel que o desporto transporta em termos de “valores essenciais para a sociedade e para o coletivo enquanto país”, e “aos mais jovens para a estruturação da vida futura”, valores que, afirmou, “são os que devem estar bem presentes no desporto”.

Nesse sentido, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto disse que “na próxima semana, na quarta-feira, reúne o Conselho Nacional de Desporto, órgão consultivo do próprio secretário de Estado, e onde um dos temas a abordar é precisamente o tema da violência no desporto”, e onde várias medidas vão ser anunciadas para implementação, seja ao nível da fiscalização, seja ao nível de alterações legislativas, neste caso com trabalho que caberá ao Governo na Assembleia da República.