O Inter de Milão sofreu hoje a sua primeira derrota da época, ao perder em casa com a Udiense, por 3-1, e arrisca-se a deixar a liderança do campeonato italiano de futebol à passagem da 17.ª jornada.

Depois de ter assumido o comando na 15.ª jornada após ter empatado no terreno da Juventus (0-0), o Inter, com 40 pontos, pode voltar a ser ultrapassado pelo Nápoles (39), que hoje visita o Torino, e pela ‘Juve’ (38), que se desloca a Bolonha no domingo.

Hoje, um erro defensivo dos 'nerazzurri' permitiu a Kevin Lasagna colocar a Udinese em vantagem no Giuseppe Meazza, aos 14 minutos, mas Mauro Icardi repôs a igualdade aos 16, fixando o resultado ao intervalo, numa partida em que o Inter não contou com João Mário, que tem estado doente, e em que João Cancelo ficou no banco.

Na segunda parte, a equipa de Massimo Oddo voltou à vantagem, aos 61 minutos, graças a uma grande penalidade transformada por Rodrigo De Paul, e confirmou o triunfo, aos 77, com um golo de Antonin Barak, impondo a primeira derrota do Inter desde o desaire com o Sassuolo (2-1) na época passada, a 14 de maio.

Com três vitórias consecutivas no campeonato, a Udinese segue provisoriamente no 11.º posto, com 21 pontos.