Um golo do internacional português Ivan Cavaleiro permitiu hoje ao Wolverhampton vencer em casa o Ipswich por 1-0 e reforçar a liderança do ‘Championship’, segundo escalão do futebol inglês.

O ex-jogador do Benfica marcou, aos 40 minutos, o único golo da formação comandada por Nuno Espírito Santo, que passou a contar 54 pontos, mais sete do que o Cardiff, segundo colocado, que perdeu por 2-0 no reduto do Bolton, que era último.

Além de Ivan Cavaleiro, substituído aos 66 minutos, foram titulares nos ‘Wolves’ Ruben Neves (viu um cartão amarelo, aos 72) e Diogo Jota, que saiu aos 88. Por seu lado, Hélder Costa entrou aos 78 e Rúben Vinagre não saiu do banco.

Em trajetória contrária à do Wolverhampton, está o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, que acentuou a crise, ao somar o sétimo jogo consecutivo sem ganhar e o terceiro desaire consecutivo, ao cair por 2-1 na receção ao Middlesbrough.

Com Frederico Venâncio no ‘onze’ e Lucas João em campo a partir dos 81 minutos, os locais adiantaram-se aos 30, pelo escocês Ross Wallace, mas Jonathan Howson, aos 71, e Ryan Shotton, aos 83, conseguiram a reviravolta.

Com este desaire, o Sheffield Wednesday segue no 15.º lugar, com 27 pontos, a 10 dos lugares de acesso aos ‘play-offs’ de subida.