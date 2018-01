O futebolista brasileiro Jonas, do Benfica, foi hoje eleito jogador do mês de dezembro da I Liga, à frente do camaronês Aboubakar, do FC Porto, e de Gelson Martins, do Sporting.

O avançado brasileiro reuniu 11,1% das preferências, contra 10,6% do camaronês e 10,1% do extremo dos ‘leões’.

No que toca ao treinador, o técnico dos ‘dragões’ Sérgio Conceição foi o escolhido por larga maioria, com 54%, mais do dobro que Jorge Jesus, do Sporting, que com 26% conseguiu o segundo lugar, com Luís Castro, do Desportivo de Chaves, em terceiro com 21%.

Quanto aos prémios posicionais do campeonato, José Sá (FC Porto) foi a escolha entre os guarda-redes, o francês Mathieu (Sporting) nos defesas, Danilo Pereira (FC Porto) entre os médios, e o maliano Marega (FC Porto) nos avançados.

O golo do mês foi marcado por Dráusio, do Marítimo, no empate a uma bola em casa do Moreirense, a contar para a 19.ª jornada, em 02 de dezembro de 2017.

Rui Costa, do Famalicão, foi votado como atleta do mês na II Liga. O uruguaio Fede Varela, do FC Porto B, ficou no segundo lugar, com Djoussé, da Académica, no último lugar do pódio da votação.