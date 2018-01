Jorge Jesus disse hoje que o Sporting está preparado para vencer o Benfica no dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol, frisando que quer desempatar as duas visitas à Luz como técnico ‘leonino'.

O treinador do Sporting cumpre a terceira época no comando do Sporting e nas últimas duas temporadas alcançou uma vitória (3-0) e uma derrota (2-1) na casa dos ‘encarnados'. Para Jorge Jesus só interessa o desafio de quarta-feira, que aponta para os três pontos.

"Espero vencer na Luz, assim como os meus jogadores, os adeptos, independentemente do que aconteceu há um ano. O que interessa é o jogo de amanhã [quarta-feira]. Face à grande equipa que o Sporting tem faz-me pensar e acreditar que temos todas as possibilidades de vencer", começou por referir, recordando: "Na Luz ganhei uma, perdi outra e amanhã é o desempate".

Quanto ao ambiente que envolve o encontro entre ‘águias' e ‘leões', Jorge Jesus considera que é uma partida diferente pela "paixão fervorosa dos adeptos" de ambos os lados, acreditando na "capacidade de gestão e de qualidade" da sua equipa, aludindo aos três pontos de vantagem na classificação.

Para a visita ao Estádio da Luz, o técnico confirmou que Gelson Martins, Fábio Coentrão e Bruno Fernandes, três dos onze presumíveis titulares no dérbi, estarão convocados.

Por outro lado, o facto do Benfica estar apenas na luta pelo campeonato é uma vantagem para o rival, segundo o técnico do Sporting.

"Têm mais tempo para preparar os jogos por estarem fora [das competições europeias e das taças internas] em relação ao FC Porto e Sporting. Tem essa vantagem, mas na prática não quer dizer que seja um facto", argumentou.

Por último, Jorge Jesus sublinhou que nem foi preciso motivar os seus atletas para o dérbi, porque "há jogos que dão mais gozo jogar, como o Barcelona, o Real Madrid, o Benfica e FC Porto, é normal”.

“São os jogos chamados grandes, face a todo o cenário e ênfase que se dá na comunicação. Nestes jogos nem é preciso motivar os jogadores porque já o estão", terminou.

Na quarta-feira, o Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 39, no Estádio da Luz, pelas 21:30, num encontro referente à 16.ª jornada na I Liga de futebol.