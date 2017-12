A Juventus ascendeu hoje ao segundo lugar da liga italiana de futebol, ao vencer o Bolonha, por 3-0, em jogo da 17.ª jornada, marcada na véspera pela derrota do Inter de Milão, que caiu de primeiro para terceiro.

O bósnio Pjanic inaugurou o marcador em Bolonha, aos 27 minutos, e o croata Mario Mandzukic ampliar a diferença, aos 36, antes de o francês Blaise Matuidi fixar o resultado final já na segunda parte, aos 64 minutos.

A Juventus, campeã em título, segue assim com 41 pontos, menos um do que o Nápoles, que no sábado foi vencer ao terreno do Torino, por 3-1, e regressou à liderança do campeonato, aproveitando da melhor forma a derrota do Inter em casa, com a Udinese (3-1).

O AC Milan continua a desiludir e caiu no reduto do Verona, por 3-0, chegando ao final da partida com dez em campo — expulsão do espanhol Suso aos 90+1 por vermelho direto. O avançado português de André Silva iniciou o jogo no banco e entrou ao minuto 57 a substituir Kalinic.

Sob o comando de Gennaro Gattuso, que substituiu Vicenzo Montella, os ‘rossoneri’ bateram o Bolonha, mas nas duas deslocações no campeonato não conseguiram mais do que um ponto perante dois dos últimos classificados, Benevento e Verona, a mesma equipa que o Milan eliminou da Taça de Itália, na quarta-feira, com triunfo por 3-0.

O Milan segue em sétimo lugar, com 24 pontos, mas pode perder a posição para a Atalanta, que hoje recebe a Lazio, enquanto o Verona fica em 18.º, primeiro dos lugares de despromoção, com menos um ponto do que o Génova de Miguel Veloso, que hoje não foi além de um empate sem golos com a Fiorentina (em nono lugar).

A jogar em casa, a Sampdoria complicou as suas contas no campeonato italiano, ao ser batida por 1-0 pelo Sassuolo, com um golo de Alessandro Matri, aos 90 minutos. Esta foi a terceira derrota da equipa de Génova nas últimas quatro jornadas

O Crotone, por seu turno, recebeu e bateu o Chievo por 1-0 (golo de Budimir aos 33 minutos) subindo ao 16.º lugar da ‘Serie A’.