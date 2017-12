Campeão começa defesa do título com um triunfo inequívoco em Oberstdorf, na Alemanha. Polónia coloca dois homens no pódio.

Kamil Stoch garantiu a vitória na primeira etapa do Torneio dos Quatro Trampolins, este sábado, em Oberstdorf, na Alemanha. O polaco, que na temporada passada ergueu o troféu de campeão, começou a defesa do título da melhor maneira com um triunfo frente ao principal rival e líder do campeonato, o alemão Richard Freitag.

Perante uma arena cheia com 25.000 pessoas, Stoch impôs-se com marcas de 126m e 137m e um total de 279.7 pontos. O segundo salto foi determinante para o polaco trepar na classificação levando a melhor sobre Richard Freitag e Stefan Kraft, que estavam melhor posicionados após o final da primeira ronda. Este foi o 22.º triunfo da carreira de Kamil Stoch na Taça do Mundo. Agora o polaco lidera o Torneio dos Quatro Trampolins com 4,2 pontos de vantagem sobre Richard Freitag. O alemão terminou a prova na segunda posição depois de ter garantindo marcas de 128,5m e 127m.

O pódio ficou completo com outro polaco. Dawid Kubacki conseguiu o primeiro bronze da carreira ao terminar a prova com saltos de 126,5m e 129m. Já o austríaco Stefan Kraft não foi capaz de defender a liderança trazida da primeira ronda e acabou em 4.º lugar. Ainda assim, continua na luta pela geral dos Quatro Trampolins.

De destacar pela positiva a recuperação de Johann Andre Forfang, um dos “lucky loosers” da tarde, que ascendeu do 25.º lugar para o 7.º graças a um salto de 126,5m na ronda final. Foi o melhor dos noruegueses. Pela negativa, destaque para a eliminação logo na primeira ronda do esloveno Peter Prevc, campeão deste torneio na época 2015/2016. Já Noraki Kasai, de 45 anos, a fazer a sua 102.ª prova nos Quatro Trampolins ficou eliminado também na primeira ronda terminando em 46.º lugar.

A competição continua dia 1 de janeiro de 2018 no trampolim olímpico da cidade alemã de Garmisch-Partenkirchen. É precedida pela prova de qualificação este domingo, 31 de dezembro.