O técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, admitiu que o brasileiro Philippe Coutinho desejava sair dos 'reds' há meses e que o jogador fez de tudo para forçar a sua saída para ingressar no clube catalão.

"Não é nenhum segredo que o Coutinho queria esta transferência desde junho, quando o Barcelona manifestou interesse", disse Klopp ao site do Liverpool. "Philippe foi insistente comigo, com os proprietários do clube e até com os companheiros de equipa. Queria que a negociação se concretizasse", indicou.

O Liverpool fez um grande negócio com o brasileiro, adquirindo o seu passe aos italianos do Inter de Milão, em 2013, por aproximadamente 10 milhões de euros. Agora, a equipa inglesa lucra quase 150 milhões de euros com a venda do jogador — caso se confirmem os 160 milhões pela transferência.

Na pré-temporada, Coutinho fez o pedido para ir para o Barça, mas a transação esbarrou nas pretensões económicas dos Reds.

"Conseguimos manter o jogador aqui na janela de [transferências] de verão, na esperança de conseguir convencê-lo a ficar e para que [dessa forma] fizesse parte do que estamos a construir", declarou Klopp.

"Posso dizer aos adeptos do Liverpool que nós, enquanto clube, fizemos de tudo para convencer Philippe a continuar. Estar no Liverpool era tão atrativo quanto ir para a Espanha, mas ele estava convicto que o seu futuro e o da sua família estava em Barcelona", disse.

"É seu sonho. Estou certo de que fizemos tudo o possível para mudar sua opinião", concluiu o alemão antes de destacar o profissionalismo do jogador brasileiro.