O Lille, do campeonato francês de futebol, anunciou esta sexta-feira que rescindiu contrato com o técnico Marcelo Bielsa, que estava suspenso pelo próprio clube desde o final de novembro, por alegados problemas disciplinares.

Numa pequena nota publicada no seu site oficial, o Lille adiantou apenas que rescindiu o contrato com o treinador de 62 anos, após o final do processo disciplinar a que tinha sido sujeito.

Bielsa chegou ao Lille, equipa em que atua o defesa central português Edgar Ié, no início da temporada e nas 13 jornadas em que esteve no comando alcançou apenas três vitórias, deixando o clube no 18.º e antepenúltimo lugar.

Após a suspensão do argentino, a equipa passou a ser conduzida por uma comissão técnica, liderada pelo português João Sacramento e que tem também o luso-francês Fernando da Cruz.