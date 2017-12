Segundo contou, a ideia “surgiu de uma conversa com alguns amigos que têm ligações à federação”.

“Não foi nada fácil”, reunir estes craques em Bragança, como realçou Carlos Santos, presidente da Escola de Futsal de Bragança, entidade promotora desta iniciativa que demorou “quase dois anos a concretizar”, juntamente com a Câmara Municipal e associações desportivas e instituições de solidariedade de todo o distrito.

Além da partilha e convívio, estes encontros pretendem realçar “os valores do desporto coletivo como o sacrifício, o respeito pelos companheiros e adversários”. Pretendem “sobretudo”, segundo ainda o responsável espanhol, proporcionar a oportunidade de os públicos estarem mais “próximos dos seus ídolos, dos jogadores profissionais”.

Durante duas horas, o pavilhão Arnaldo Pereira, de Bragança, ganhou a cor azul da equipa espanhola Inter Movistar e testemunhou a alegria dos mais novos que puderam interagir com craques internacionais como o português de Bragança Ricardinho, eleito por cinco vezes o melhor jogador do mundo de Futsal.

“Como somos do futsal e como o ‘Megacraks’ é feito por uma equipa de futsal que neste momento é só a melhor equipa do mundo, e ainda por cima tem lá o nosso Ricardinho, que é o melhor jogador do mundo da modalidade, achamos que para a divulgação [da modalidade], fazia todo o sentido”, afirmou.

A cooperação entre o município de Bragança e Espanha, nomeadamente a região vizinha de Zamora, contribuiu também para este que o presidente, Hernâni Dias, considerou “um momento alto no que tem a ver com a atividade desta época natalícia, mas também com a parte desportiva”.

Este foi “um momento muito bom para ver como é o desporto e os jogadores” segundo António Fernandes, praticante de desporto adaptado e utente da Academia dos Santos Mártires de Bragança.

Dos craques, gosta mais daquele a que chama “o nosso Ricardinho”, por ser de Bragança, que “joga muito bem”.

Algumas limitações físicas não impedem António de praticar natação, hóquei e balão/cesto ou andar de bicicleta, pois o desporto “tem muita importância” para ele. “Faz-me sentir mais alegre”, enfatizou.

Da importância da prática desportiva e desta iniciativa falou também Sérgio Afonso, técnico de desporto adaptado, com destaque para o “cariz solidário associado à atividade física”.

“Enquanto técnicos de instituições ligadas à solidariedade social, apoiamos sempre a prática desportiva e tentamos fomentar a participação dos nossos utentes neste tipo de iniciativas como forma de desenvolvermos a prática do exercício físico, enquanto estilo de vida ativo saudável”, apontou.

Entrou os mais novos, houve um que “fintou o Ricardinho”, o pequeno Diego Rocha, como garantiu o próprio. E houve quem, como Bruno Silva, não conseguisse brincar o craque de Bragança, mas que achou “fixe igual” jogar com outros “porque são os melhores jogadores do mundo”.

Ana Luís “só” praticava ginástica, patinagem, hóquei, piscina. Estreou-se hoje no Futsal e gostou, sobretudo da experiência de estar a jogar com os melhores da modalidade.

Em casa, o internacional Ricardinho sublinhou a importância destes momentos, que dão a oportunidade às crianças e pessoas com deficiência de verem os seus ídolos, jogarem com eles, tirarem fotos, receberem autógrafos.

“E algo mais especial para mim, mais importante. É poder dar um pouco de valor ao tempo destas pessoas que não têm as mesmas capacidades que nós, que têm um apoio social e que, para nós, representam muito o poder dar essa oportunidade a eles, poder dar essa oportunidade a nós de perceber o quanto somos afortunados e privilegiados”, sublinhou.