O Moreirense deixou hoje os lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da 15.ª jornada.

Após nove jogos sem vencer, o Moreirense somou o primeiro triunfo em casa esta temporada no campeonato, graças aos golos de Cádiz (17 minutos) e Arsénio (33), subindo ao 16.º lugar, o primeiro acima da ‘linha de água’, com os mesmos pontos do Estoril-Praia e mais um do que o Vitória de Setúbal.

O Vitória de Guimarães, que terminou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Kiko (72), ainda reduziu por Raphinha (76), mas interrompeu uma série de três vitórias consecutivas na I Liga, seguindo no sétimo lugar, com 23 pontos.