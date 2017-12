Um golo de Cristiano Ronaldo permitiu hoje ao Real Madrid revalidar o título de campeão do mundo de clubes, ao derrotar os brasileiros do Grêmio, por 1-0, na final do Mundial, disputada em Abu Dhabi.

Depois de ter feito um 'hat-trick' na final do ano passado - vitória sobre o Kashima Antlers no prolongamento, por 4-2 -, o português voltou a ser decisivo no triunfo dos campeões europeus, desta vez sobre os vencedores da Taça Libertadores, marcando o único golo do encontro, aos 53 minutos, de livre direto.

Este é terceiro título do Real Madrid nas últimas quatro edições - em 2015 ganhou o FC Barcelona - e o sexto no total, incluindo três na versão Taça Intercontinental, conquistados em 1960, 1998 e 2002. O Real Madrid encerra o ano com mais um título, depois da Liga espanhola, Liga dos Campeões, Supertaça europeia e Supertaça espanhola.