O segundo episódio de "Nas Orelhas da Bola", podcast sobre futebol do SAPO 24, vai debruçar-se sobre o futebol internacional. O que se passa lá fora? Quais os principais destaques e desilusões? É disso que vamos falar com André Maia, editor do Bola na Rede.

Porque manda o Manchester City de Pep Guardiola em Inglaterra? Que razões levam à temporada pouco feliz do Real Madrid de Cristiano Ronaldo no campeonato espanhol? E em Itália: o título cairá para Nápoles ou Juventus? Estes são alguns dos temas que vamos abordar no segundo episódio de Nas Orelhas da Bola, podcast do SAPO24 onde se fala de futebol, fora de polémicas extra-jogo.

André Maia, do Bola na Rede, é o convidado desta emissão, conduzida por Miguel Morgado e João Dinis

