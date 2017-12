Para começar, os Rockets foram os grandes vencedores da off-season. Com 2 meses de época já decorridos, podemos afirmá-lo com todas as garantias. Quem tinha dúvidas do resultado que daria juntar dois bases que adoram ter a bola nas mãos como James Harden e Chris Paul, esqueceu-se que, num bom sistema, num bom ambiente, quanto maior for a quantidade de talento, melhor. Não há outra maneira de ver isto: a possibilidade de ter um dos melhores bases de todos os tempos em campo por 48 minutos a cada jogo aproxima qualquer equipa do sucesso.

É exatamente isso que se passa em Houston. Harden e Paul desempenham o papel de base quase na perfeição. Quando estão em campo, a percentagem dos lançamentos marcados pelos seus colegas assistidos por um deles é de 45% e 43%, respetivamente. É uma influência esmagadora de um plantel que foi criado para destruir qualquer defesa. O que os torna tão demolidores? A capacidade para executarem, vezes sem conta, as jogadas que são mais eficazes para ganhar. Mesmo sendo repetitivos, o adversário não consegue pará-los e isto é extremamente desmoralizador.

"Moreyball" não é somente lançar muitos triplos, evitar duplos longos e mid range shots, atacar o cesto e procurar afundanços para os Bigs. Esta expressão, com origem no dono dos Rockets, Daryl Morey, também significa atribuir a função em que cada jogador é melhor e executar o plano otimizado sem parar. Falta prová-lo na fase decisiva dos playoffs, contra as melhores equipas da NBA. Mas foi para isso que, ao longo das últimas épocas, foram contratando jogadores tão experientes como PJ Tucker, Nenê Hilário, Luc Mbah-a-Moute e, claro, Chris Paul.

créditos: Streeter Lecka/Getty Images/AFP

Antes de irmos a alguns dados que mostram com Houston está, ofensivamente, ao nível dos Warriors, deixamos esta pequena conclusão geral com a lista de jogadores do plantel que estão a ter a temporada mais eficiente das suas carreiras: James Harden, Chris Paul, Trevor Ariza, Ryan Anderson, PJ Tucker, Clint Capela e Nenê Hilário. Lista de jogadores na sua segunda temporada mais eficiente da carreira: Eric Gordon e Luc Mbah-a-Moute.

Neste momento, Rockets e Warriors lutam para tentar ter o melhor ataque de sempre da NBA. O recorde pertence aos Lakers de ‘87, com 115,6 pontos marcados por 100 posses de bola. Atualmente, os Rockets estão com 115,7 e os Warriors com 115,6. A lesão de Chris Paul, logo no primeiro jogo da temporada, veio prejudicar esta avalanche texana, que está numa série de 14 vitórias seguidas e com um recorde 15 vitórias e zero derrotas em jogos em que Paul participou. Também por essa razão o trio Harden-Paul-Gordon ainda não teve muito tempo para se mostrar ao mesmo tempo. Contudo, em 52 minutos em court, marcam 144,8 pontos por 100 posses de bola. A sua percentagem de lançamento de dois pontos é de 72%; de triplos, 42%. São valores quase pornográficos.