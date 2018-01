O base DeMar DeRozan bateu na segunda-feira o recorde de pontos dos Toronto Raptors num jogo, ao marcar 52 na vitória sobre os Milwaukee Bucks (131-127), na primeira jornada de 2018 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Inspirado na prestação de Michael Jordan no sexto jogo da final de 1998, entre Chicago Bulls e Utah Jazz, que disse ter estado a recordar, DeRozan superou os 51 pontos de Vince Carter, em 2000, e Terrence Ross, em 2014, já no prolongamento.

Nesse encontro, Jordan selou o sexto título em oito épocas para os Bulls com o cesto decisivo: “Lembro-me de ser criança e desejar estar em momentos como aquele. Quando se está num dia assim, tem que se tentar tirar o maior partido disso”.

DeRozan tornou-se o terceiro ‘Raptor’ a superar os 50 pontos ao acertar 17 de 29 tiros de campo (incluindo cinco em nove nos ‘triplos’) e todos os 13 lances livres tentados, aos quais acrescentou oito assistências e cinco ressaltos, em 43 minutos.

O base da formação canadiana foi, assim, decisivo no 12.º triunfo consecutivo em casa dos Raptors, registo que iguala o recorde do clube.

Kyle Lowry, com 26 pontos, também foi determinante no triunfo do conjunto de Toronto, enquanto Eric Bledsoe, com 29, e o grego Giannis Antetokounmpo, com 26, lideraram os Bucks.