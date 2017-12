Os campeões Golden State Warriors venceram hoje em casa os Cleveland Cavaliers, por 99-92, numa reedição da final da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Tal como no ano passado, os dois conjuntos encontraram-se no dia de natal, mas desta feita a vitória foi para os californianos, com Draymond Green a conseguir um ‘tripo-duplo’, com 12 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências.

Nos Warriors, destaque também para Kevin Durant, com 25 pontos e sete ressaltos, e para Klay Thompson, com 24 pontos e sete ressaltos.

Kevin Love foi o grande destaque dos Cavaliers, com 31 pontos e 18 ressaltos, num encontro em que LeBron James se ficou pelos 20 pontos, aos quais juntou seis ressaltos e seis assistências.

Os Golden State mantêm-se como segunda melhor equipa na Conferência Oeste, com 26 vitórias e sete derrotas, enquanto os ‘Cavs’ estão no sétimo posto do Este, com 24 triunfos e nove desaires.