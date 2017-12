No entanto, o trabalho duro compensou - e, às 13:00 UTC, a equipa espanhola mais do que tinha duplicado a vantagem da liderança do dia anterior, passando para 30 milhas náuticas, com menos de 1.300 milhas restantes.

Num esforço para ficar à frente da equipa da Dongfeng, depois de passar para a liderança da 3ª etapa, a MAPFRE mudou de rumo 16 vezes em menos de 12 horas, enquanto contornava a Zona de Exclusão de Gelo Antártica (AIEZ). Foi o dobro do trabalho que teve a Dongfeng, com cada mudança de rumo a exigir um esforço físico incrível dos tripulantes, para não mencionar a desaceleração do barco cada vez que mudam de rumo.

A equipa MAPFRE aumentou a diferença sobre os rivais da Dongfeng Race Team, no momento em que a terceira etapa da Volvo Ocean Race se aproxima do final. Determinado a conquistar outra vitória depois de vencerem a 2ª etapa de Lisboa para a Cidade do Cabo, o skipper do MAPFRE, Xabi Fernández, tem levado a sua equipa aos limites para chegar a Melbourne na frente.

Uma vez que têm o ângulo certo nos ventos de oeste ambos líderes da prova irão apontar em direção a Melbourne, e dar tudo por tudo até à linha de chegada.

"O último dia foi completamente louco aqui no MAPFRE", disse Fernández. "Nós fizemos tantas manobras. Temos que ir para o sul agora e chegar à baixa pressão, é por isso que tivemos que fazer tantas manobras. É muito difícil, mas valeu a pena. Agora podemos navegar para sul durante todo o dia e noite, e amanhã de manhã iremos rumar a norte, para Melbourne. "

O Brunel, mantém-se a 35 milhas do Vestas 11th Hour Racing que ocupa o terceiro lugar no último relatório de classificações, mantendo vivas as esperanças do skipper Bouwe Bekking de garantir um primeiro pódio nesta edição.

No sexto lugar, o Turn the Tide on Plastic está a 400 milhas do MAPFRE e a skipper da equipa, Dee Caffari, disse que o humor sombrio está a passar graças a uma melhoria nas previsões meteorológicas que permite evitarem ser engolidos por um grande sistema de alta pressão, e com isto chegar a Melbourne mais cedo do que pensavam. "Não parece tão sombrio quanto antes e isso dá-nos esperança", disse Caffari. "Tivemos três relatórios de posição seguidos que eram realmente muito maus, e a moral foi abaixo. Eu sou e costumo ser positiva, mas desta vez não foi fácil. No entanto, finalmente tivemos algum vento que os outros que nos rodeiam não tiveram, e estamos a progredir na direção certa".

Enquanto isso, grupos de baleias minke proporcionaram ao Team Sun Hung Kai / Scallywag, na quinta posição, e ao sétimo AkzoNobel, alguma distração, quando passaram muito mais rápidas do que os Volvo Ocean 65s. "Não é todos os dias que você navega pelos mares do sul com oito companheiros e vê esse tipo de coisas", disse Tom Clout, do Scallywag. "Foi um pequeno momento muito bom - que vamos recordar para o resto das nossas vidas".

3ª etapa - Classificação geral - Quinta-feira 21 de dezembro (Dia 12) - 13:00 UTC

1 - MAPFRE - distância até ao final - 1.285,2 milhas náuticas

2 - Donfeng Race Team +30,2 milhas náuticas

3 - Vestas 11th Hour Racing +122.8

4 - Brunel +158.7

5 - Sun Hung Kai / Scallywag +335.8

6 - Turn the Tide on Plastic +401.1

7 - AkzoNobel +575.8