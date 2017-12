O antigo extremo do Rio Ave e FC Porto fez uma publicação em que se mostrou praticamente recuperado da lesão que lhe atormentou o final da temporada passada e aproveitou para deixar uma sugestão de prenda para um clube nesta época festiva.

Poderia ser uma publicação feita por Zlatan Ibrahimovic, mas o nome no topo não engana: Ukra Monteiro.

O extremo português sempre habituou os fãs a uma postura bem-disposta e descontraída nas redes sociais, e com a mudança para a Arábia Saudita isso não mudou.

Esta quinta-feira o antigo jogador partilhou várias fotografias do seu treino de recuperação de uma lesão que lhe atribulou o final da temporada 2016/17 ao serviço do Al Fateh, acompanhada por uma adaptação da descrição utilizada pelo internacional sueco aquando da longa paragem a que esteve sujeito ao longo deste ano: "Os monstros não recuperam como os homens".

Ukra conta que a sua primeira aventura além-fronteiras foi uma "experiência fantástica de vida" e que aproveitou este início de época para "tratar uma pequena mazela física que me apoquentou nos últimos meses na Arábia Saudita, submetendo-me a uma intervenção cirúrgica".

"O processo de recuperação está quase concluído, sentindo-me muito próximo da plenitude das minhas capacidades físicas e pronto para voltar a fazer o que mais gosto", escreveu o atleta.

Sem contrato, após ter rescindido com o Al Fateh, Ukra aproveitou para deixar uma sugestão no sapatinho: "Porque estamos no Natal... podem aproveitar para me incluir na lista das prendas de algum clube!"

Aos 29 anos, Ukra Monteiro, jogador que repartiu a sua formação pelo FC Porto, Famalicão e Padroense, soma passagens por vários emblemas da I Liga - Sporting de Braga, Rio Ave e FC Porto - antes de ter rumado para a sua primeira experiência no estrangeiro.