A Oliveirense, da II Liga de futebol, anunciou hoje a rescisão de contrato do avançado internacional salvadorenho Nelson Bonilla, que tinha chegado ao clube no início da temporada e assinado por um ano.

A informação foi avançada pelo emblema oliveirense através de nota publicada numa rede social, na qual “agradece todo o profissionalismo e dedicação do atleta”, que disputou sete jogos e apontou dois golos.

Internacional 38 vezes pela seleção de El Salvador, com 12 golos apontados, Bonilla, de 27 anos, fica agora sem clube, depois de na época passada ter representado o Nacional, no qual disputou 17 jogos, apontando apenas um tento, antes de ser emprestado pelos madeirenses aos turcos do Gaziantep, da segunda divisão.

A Oliveirense, que no sábado carimbou a presença na ‘final-four’ da Taça da Liga, ocupa atualmente o 14.º lugar da II Liga portuguesa.