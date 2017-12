Cristiano Ronaldo foi o 'The Best' para a FIFA e venceu a Bola de Ouro da France Football, mas não conseguiu convencer o jornal inglês que reuniu a opinião de 169 jornalistas de 63 países diferentes que se juntaram para compilar os 100 melhores futebolistas de 2017.

Para o Guardian o melhor do mundo em 2017 foi Lionel Messi, o rival da década de CR7. O jornal realça o papel do argentino na seleção, relembrando as palavras do selecionador Jorge Sampaoli - "Messi não deve um Campeonato do Mundo à Argentina, o futebol deve um título de Campeão do Mundo a Messi. Ele é o melhor jogador da história".

O número 10 do Barcelona e capitão da Argentina teve um papel determinante na qualificação da albiceleste para o Mundial de 2018, que se vai realizar na Rússia, quando a formação sul americana mostrava um momento frágil e que não estava longe da possibilidade de ficar afastada da maior competição do futebol mundial.

No FC Barcelona a época esteve longe de ser memorável, apenas uma Taça do Rei parece ser pouco para os padrões que a formação catalã no habitou, mas esse não foi fator inibidor para que o argentino se sagrasse o melhor marcador do campeonato espanhol, com 37 golos, e vencesse a Bota de Ouro, a quarta da sua carreira - igualando Ronaldo.