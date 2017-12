O ‘timoneiro’ dos vitorianos, sétimos classificados, com 23 pontos, reiterou a vontade de alcançar a “quarta vitoria fora de casa” e a “quarta vitória consecutiva no campeonato”, num jogo “diferente”, entre os dois emblemas do concelho de Guimarães, no qual espera um Vitória “vivo” frente ao 18.º e último classificado, com oito pontos.

“É um jogo de três pontos, de grande importância, em que temos de estar a um grande nível. E vamos estar. Estamos vivos. Se alguém pensar que o Vitória não vai estar vivo, vai estar enganado. Vamos estar bem vivos e fortes para as seguintes jornadas”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 19:00, em Moreira de Cónegos.

Apesar dos três triunfos seguidos na I Liga, a deslocação do Vitória ao reduto dos ‘cónegos’ surge depois da goleada sofrida no terreno do FC Porto (4-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, com Pedro Martins a admitir que os seus pupilos não foram “eficientes nas bolas paradas defensivas”, depois de ter discutido o jogo até ao 2-0.

O técnico espera, por isso, que os seus jogadores sejam “mais rigorosos” nesse capítulo, até porque vão defrontar uma equipa “muito bem constituída fisicamente”, com “jogadores de elevada estatura” e “forte nos duelos”, que ainda não perdeu em casa desde que o técnico Sérgio Vieira se estreou em novembro, na receção ao Portimonense (1-1).

“É um jogo com características diferentes, com um adversário diferente. É um adversário, sob o ponto de vista físico, muito forte, num recinto mais curto, que vai exigir duelos, segundas bolas”, antecipou.