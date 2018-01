A direção do Paços de Ferreira informou, esta segunda-feira, no final do encontro diante do Feirense, que Petit e o clube da capital do móvel vão seguir caminhos diferentes.

Petit já não é treinador do Paços de Ferreira. O anúncio foi feito esta segunda-feira à noite, no final do encontro entre o Paços e o Feirense, disputado na Mata Real, e em que os castores acabaram por perder por 0-2, com dois auto golos, um de Pedro Monteiro e outro do médio Charis Kyriakou.

A direção pacense informou, via comunicado, que no final do encontro da 17ª jornada da Liga NOS, que o treinador solicitou uma reunião "na qual manifestou a sua intenção de fazer cessar o vínculo contratual com o Clube".

"Atentos aos motivos invocados pelo treinador, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu aceitar o pedido de cessação do Contrato de Trabalho, pelo que o treinador deixará de exercer a partir da presente data o cargo para o qual foi contratado", pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial do clube.

O FC Paços de Ferreira foi a quarta experiência do antigo internacional português como treinador depois de três épocas e meia ao comando do Boavista, uma época e meia à frente do FC Tondela e de meia temporada em Moreira de Cónegos.

Os auri-verdes ocupam neste momento a 14ª posição do campeonato português, a apenas dois pontos da 'linha de água'.

Leia o comunicado na íntegra:

"A direção do FC Paços de Ferreira vem pelo presente comunicar que o treinador Petit, no final do jogo FC Paços de Ferreira - Portimonense, solicitou uma reunião na qual manifestou a sua intenção de fazer cessar o vínculo contratual com o Clube. Atentos aos motivos invocados pelo treinador, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu aceitar o pedido de cessação do Contrato de Trabalho, pelo que o treinador deixará de exercer a partir da presente data o cargo para o qual foi contratado.

A direção do FC Paços de Ferreira aproveita para publicamente manifestar o seu apreço pela forma correta, leal e profissional como Petit serviu o Clube, elogiando também a forma elevada como soube estar até ao final do seu compromisso. Aproveitamos para desejar a si e à estrutura técnica que o acompanha os melhores êxitos profissionais aonde prossiga a sua carreira de treinador."