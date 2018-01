Antes, Manuel Machado ‘caiu’ à 10.ª jornada, tendo deixado, na altura, o Moreirense na 17.ª e penúltima posição, com seis pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Estoril-Praia.

Após a derrota caseira por 0-2 diante do Feirense, Petit e o Paços de Ferreira decidiram rescindir contrato, numa altura em que o clube da capital do móvel ocupa um posição frágil no campeonato, a apenas dois pontos acima da 'linha de água'.

Para o seu lugar, o clube de Moreira de Cónegos, detentor da Taça da Liga, escolheu um técnico sem experiência nos campeonatos profissionais lusos e que nos últimos anos treinou equipas de divisões secundárias no Brasil, Sérgio Vieira.

Na ronda anterior (9ª jornada), tinha sido o Estoril-Praia a mudar de treinador, com Pedro Emanuel a deixar o clube após oito derrotas consecutivas – seis no campeonato –, sendo substituído interinamente por Filipe Pedro e mais tarde por Ivo Vieira, antigo timoneiro da Académica de Coimbra.

Na sequência da ronda anterior, a oitava, Ricardo Soares foi despedido do Desportivo das Aves e substituído por Lito Vidigal, na sequência de um empate a dois golos no terreno do Portimonense, deixando os recém-promovidos no 16.º posto, com os seis pontos dos últimos.

O primeiro treinador a deixar um clube na presente edição da I Liga foi Miguel Leal, que pediu para abandonar o comando técnico do Boavista após a derrota com o Vitória de Guimarães (1-0), na quinta jornada. Jorge Simão foi o seu substituto.