Se os maus resultados num mês complicado como o mês de dezembro podem marcar negativamente uma equipa para o resto da temporada, o mesmo se poderá dizer caso o contrário aconteça. Um surpreendente conjunto de resultados por parte do West Ham, que incluíram uma vitória frente ao Chelsea e dois empates frente a Arsenal e Tottenham levaram a equipa de David Moyes do décimo nono lugar na tabela ao décimo quinto, em igualdade pontual com o décimo terceiro. A manter o ritmo espera-se que o West Ham se mantenha na luta pelos lugares de meio da tabela e não pela fuga aos lugares de despromoção. Na minha opinião ainda é cedo para perceber, uma vez que o desgaste acumulado nesta série de jogos poder-se-á refletir já de seguida.

As preocupações aqui apresentadas pareciam ser justificadas. Um plantel muito ‘ curto ’ para um mês tão ‘ longo ’. Os red devils conquistaram 15 pontos em 24 possíveis, deixando assim escapar 9 preciosos pontos. Apesar de ainda se encontrarem no segundo lugar e de terem assim conseguido segurar a posição num mês tão complicado, o United perdeu pontos para todas as equipas do ‘top 6’ durante o mês natalício, à excepção, do Arsenal. Tamanha desilusão, principalmente em alturas de pressão não é apanágio das equipas de José Mourinho. Uma reavaliação da temporada até ao momento e um planeamento de como encarar o que resta da época estará, muito provavelmente, nos planos do treinador português para esta semi-paragem de campeonato, já que o último jogo da turma de Old Trafford foi a 1 de janeiro e o próximo será apenas segunda-feira, dia 15.

Disse, há precisamente um mês, que não seria com espanto vermos os blues ultrapassarem a concorrência, neste caso o Manchester United. E de facto foi isso que aconteceu já que, na jornada anterior, o Chelsea de Antonio Conte passou mesmo para segundo lugar. Não fosse o ‘ balde de água fria ’ já depois dos noventa minutos de jogo nos Emirates e a equipa de Conte teria mesmo ultrapassado o United de Mourinho neste mês tão complicado. Com o empate frente ao Arsenal, a equipa londrina passou novamente para trás da equipa de Manchester, ainda que tenha conseguido recuperar dois pontos e esteja bem colocada para a luta pelo segundo lugar.

A 23 de dezembro, aquando do empate do Manchester United com o Leicester, o Manchester City bateu o recorde (de sempre) ao alcançar a maior distância pontual do primeiro para o segundo classificado da Premier League nesta altura da época. Tinha dito há tempos que o City tinha estragado a Premier League e aqui fica mais uma prova de que a união do poderio financeiro do clube e a genialidade de Pep Guardiola juntas, e a trabalhar a todo o vapor, vieram colocar um ponto final na competitividade da liga. Já não restando dúvidas que o Manchester City levantará o troféu de campeão em maio, resta apenas saber quando o fará. Ao ritmo a que tem ganho distância dos adversários e, se tudo correr como previsto, o City poderá alcançar, em breve, uma distância acima dos dezoito pontos, tendo atualmente uma diferença de quinze para o segundo. Se assim for, Guardiola poderá resolver a liga com seis jornadas por jogar, o que significaria que poderia ser matematicamente campeão a, sensivelmente, meio do mês de abril. Um feito impressionante. Esperemos para ver.

Nos oito jogos disputados no mês de dezembro, e início de janeiro, estiveram em jogo 24 pontos. Se pensarmos que, desde o início do campeonato até ao início de dezembro se tinham disputado 45, percebemos a importância deste período do campeonato inglês.

Southampton - 4 pontos conquistados em 24 possíveis

A minha previsão há um mês era, e passo a citar, "prevê-se uma queda abrupta na tabela classificativa" (para o Southampton), caindo mesmo, para lugares muito próximos da ‘linha de água’. E com apenas quatro pontos conquistados foi mesmo isso que aconteceu. Com 0 vitórias, 4 empates e 4 derrotas a equipa de Mauricio Pellegrino teve um natal para esquecer. Com alguns jogos complicados mas com outros mais acessíveis, certo é que a equipa do sul de Inglaterra se colocou numa situação a que não está habituada. Contudo, e como referi, também há um mês, a recuperação é igualmente óbvia. Espera-se agora uma escalada passo a passo na tabela classificativa, acabando, com certeza nos lugares a que nos acostumou nos últimos anos.

Das restantes equipas do ‘Top 6’, o Liverpool (18/24) e o Tottenham (17/24), pode dizer que se portaram à altura dos seus pergaminhos, tendo conseguido amealhar bastante pontos para se aproximarem da luta pelo segundo lugar.

Uma avalanche de golos marcados (17) e uma mais equilibrada manobra defensiva (6 golos sofridos) permitiu a Klopp e Liverpool subirem na tabela e encontrarem-se agora na luta pelo segundo lugar. Com a chegada de Virgil van Dijk estou curioso para perceber se vamos finalmente ver um Liverpool mais consistente o que, há umas jornadas a esta parte, não parecia, de todo, uma possibilidade.

O Tottenham, como qualquer outra equipa, acabou por acusar o desgaste e após conseguir cinco vitórias em sete jogos, claudicou e não foi além do empate caseiro frente ao West Ham no último jogo do mês. A equipa de Pochettino bem tentou, mas a clarividência física e mental não chegaram para arrebatar mais pontos à concorrência nesta última jornada. Ainda assim, com um total de 17 pontos amealhados a equipa londrina fez um período tão bom como o Chelsea e só não ganhou distância ao Manchester City e Liverpool.

créditos: EPA/ANDY RAIN

Já do Arsenal não podemos dizer o mesmo. Com apenas 11 pontos conquistados em 24 possíveis e, imagine-se, 9 golos sofridos e 11 marcados - repare-se que nove golos sofridos é número de golos sofridos pelo United em toda a época - sem a regularidade necessária, uma filosofia pouco vincada, e que apenas a espaços consegue puxar dos galões, o Arsenal é uma equipa fora de moda. Com apenas uma, e apenas uma, série de três vitórias consecutivas no campeonato, Wenger não parece conseguiu manter o ritmo dos restantes cinco grandes, e a cada época que passa a situação parece não melhorar.

Este fim de semana na Premier League…

Devido à aglomeração de jogos no passado mês, a Premier League descansa. Todavia não se preocupe porque na semana seguinte já temos uma emocionante jornada de sábado (dia 13) a segunda (dia 15), com um Liverpool Vs. Manchester City no domingo (dia 12) como atrativo principal.