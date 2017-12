Atual defensor do título, o Chelsea está a três pontos do vice-líder e o objetivo mais concreto é a luta pelo segundo lugar. Para o duelo contra o Brighton, o time vai poder contar com o regresso do espanhol Álvaro Morata.

Outro atrativo do "Boxing Day" é a partida que abre a jornada, entre Tottenham e Southampton. Os spurs estão no quintio lugar a um ponto do Liverpool (4º). A equipa conta com o atacante Harry Kane, que em 2017 marcou já 53 golos, a apenas um golo do que o argentino Lionel Messi (Barcelona).

Messi não tem mais jogos para disputar este ano, o que dá a oportunidade de ouro para que Kane consiga a um grande marco individual na sua carreira.

O programa das festas para a 20ª jornada:

- Terça-feira (26/12/17):

(12h30) Tottenham - Southampton

(15h00) Huddersfield Town - Stoke

(15h00) Manchester United - Burnley

(15h00) Watford - Leicester

(15h00) West Bromwich - Everton

(15h00) AFC Bournemouth - West Ham

(15h00) Chelsea - Brighton and Hove Alb

(17h30) Liverpool - Swansea

- Quarta-feira(27/12/17):

(19h45) Newcastle - Manchester City

- Quinta-feira(28/12/17):

(20h00) Crystal Palace - Arsenal