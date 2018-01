A Polícia de Segurança Pública (PSP) assegurou hoje que não haverá risco acrescido pela presença do presidente do Sporting no percurso dos adeptos até ao Estádio da Luz, para o dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

O subintendente Pedro Pinho, que falava na conferência de imprensa da PSP, desvalorizou a intenção de Bruno de Carvalho se juntar aos adeptos na habitual caixa de segurança, que fará a ligação a pé entre o Estádio de Alvalade e o Estádio da Luz. "Não há risco acrescido [pela presença do presidente]. Não sei se é mais fácil entrar a pé ou numa viatura que pode ser conhecida. Espero que haja um comportamento cívico. Uma deslocação de 3.500 pessoas pela cidade é um risco, calculado, mas temos que corrê-lo", começou por dizer. Os adeptos afetos ao clube ‘leonino' sairão do Estádio de Alvalade pelas 18:00 horas, num percurso que demorará 50 minutos. Com o encontro marcado para as 21:30 de quarta-feira, a PSP sublinhou que será um novo desafio aos procedimentos de segurança, mas não quis precisar o número de agentes destacados para o evento. "A designada caixa de segurança já condiciona a cidade. Estamos a falar de uma deslocação de uma massa humana anormal, num horário que irá coincidir com as saídas das pessoas dos empregos, saídas das escolas e são estes cuidados que vamos ter que fazer de modo diferente, tão diferente como se fosse a um fim de semana. Será uma experiência nova", explicou Pedro Pinho. Por fim, o subintendente lembrou que a zona envolvente ao Estádio da Luz será extremamente condicionada no que ao estacionamento de veículos diz respeito, apelando aos adeptos que utilizem os transportes públicos. "Haverá maior condicionamento em volta do estádio e nas freguesias em redor. Estaremos atentos a todas as situações de estacionamento abusivo. Junto ao estádio vai ser impedido o estacionamento para que possa ser mais fluida a circulação das pessoas. Tudo faremos para que seja um encontro seguro", concluiu. Na quarta-feira, o Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 39, no Estádio da Luz, pelas 21:30, num encontro referente à 16.ª jornada na I Liga de futebol.