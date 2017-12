O futebolista Rúben Dias, afastado da competição há um mês devido a lesão, regressou hoje aos convocados do Benfica, que no domingo visita o Tondela, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O central, de 20 anos, não joga desde 14 novembro, após ter sido operado a uma apendicite aguda, que o afastou dos últimos sete jogos dos ‘encarnados’.

Na antevisão do embate com o Tondela, o técnico Rui Vitória já tinha anunciado o regresso do internacional sub-21 às opções, embora sem adiantar se este será lançado de início.

De resto, os ‘encarnados’ não poderão contar com o ‘capitão’ Luisão, que na quarta-feira contraiu uma lesão muscular na coxa direita, diante do Rio Ave, e deverá ficar afastado dos relvados entre três a quatro semanas.

Relativamente ao jogo em Vila do Conde, Rui Vitória operou ainda os regressos do lateral-direito Douglas e do médio Keaton Parks, tendo prescindido de Filipe Augusto e João Carvalho.

Benfica, terceiro classificado com 33 pontos, e Tondela, 12.º com 15, jogam no domingo, a partir das 20:15, no Estádio João Cardoso.

Lista dos 20 convocados

- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Douglas, Jardel, Rúben Dias e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Keaton Parks e Diogo Gonçalves.

- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Seferovic.