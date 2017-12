"Quando se usa o FR0 (a genoa 0), e se está risado com o J3 (vela de proa pequena) numa tempestade e mesmo assim o barco ainda vai a fazer 30 nós, você sabe que está muito vento!" Foi desta maneira que a skipper, Dee Caffari, do Turn the Tide on Plastic descreveu as condições num tweet publicado neste sábado de manhã.

No início desta manhã, o Vestas 11h Hour Racing apanhou uma das zonas sem vento e o skipper Charlie Enright preparou-se para o pior, enquanto aguardava a próxima informação com as posições das equipas. "Foi um dia frustrante, navegar através de nuvens, mas conseguimos atravessar a zona o melhor que pudémos", disse ele. "É uma circunstância que está prevista, as equipas que estão atrás de nós vão aproximar-se, mas, espero que seja um pouco menos do que esperávamos atendendo ao nosso empenho".

Na frente da frota, a Dongfeng continua a liderar com o MAPFRE e rumam para a ponta norte da zona de exclusão. A cerca de 375 milhas de distância, o AkzoNobel ainda está reparar a calha do mastro - assim que esteja pronto vai regressar a toda a velocidade. Por enquanto, a equipa está a navegar só com a genoa, um pouco mais lenta do que o resto da frota, e a ficar mais atrasada como se pode ver em cada classificação geral.

3ª etapa - Classificação geral - Sábado 16 de dezembro (Dia 7) - 13:00 UTC

Donfeng Race Team - distância até ao final - 3.453,6 milhas náuticas

MAPFRE +15,0 milhas náuticas

Vestas 11th Hour Racing +99.3

Brunel +167.3

Sun Hung Kai / Scallywag +176.6

Turn the Tide on Plastic +202.5

AkzoNobel +377.3