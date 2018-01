O polaco Kamil Stoch triunfou na prova de saltos de esqui realizada em Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha, a contar para o Torneio dos Quatro Trampolins. O campeão da edição passada voltou a bater toda a concorrência, tal como em Oberstdorf, no sábado, no arranque da 66.ª edição do prestigiado torneio.

Perante 21 mil pessoas que encheram o estádio do trampolim olímpico de Garmisch-Partenkirchen, Kamil Stoch impôs-se com marcas de 135.5 m e 139.5 m que lhe valeram 283.4 pontos. Foi a 24.ª vitória da carreira do polaco na Taça do Mundo. O alemão Richard Freitag voltou a ficar novamente na segunda posição, tal como em Oberstdorf, depois de garantir saltos de 132m e 137m e 257.8 pontos. O pódio ficou completo com o norueguês Anders Fannemel ao concluir a sua prestação com marcas de 132.5m e 136.5m e 270.2 pontos.

O grande derrotado do dia acabou por ser Stefan Kraft, campeão do torneio dos Quatro Trampolins em 2015-16. O austríaco não conseguiu melhor que um salto de 122.5m e terminou na 31.ª posição falhando a passagem à ronda final. Um resultado que impede Kraft de continuar na luta pela Águia Dourada.

Esta terça-feira é dia de pausa no torneio. A competição dos Quatros Trampolins é retomada na quarta-feira, em Innsbruck, capital do Tirol, na Áustria, com a qualificação. Segue-se a competição no dia seguinte.

Kamil Stoch comanda a classificação geral dos Quatro Trampolins com 563.1 pontos. Tem uma vantagem de 11.8 pontos sobre o segundo classificado, o alemão Richard Freitag. Em terceiro lugar surge o polaco Dawid Kubacki com 530.8 pontos.