Na mente do treinador da equipa ‘azul e branca’ está, principalmente, a conquista do campeonato, o grande objetivo assumido no início da época aquando a sua chegada ao comando técnico do FC Porto.

“Mais do que agora estar a fazer bons resultados, prefiro estar em maio, nem que seja por um pontinho, na frente. Claro que é importante saber que passamos por vários testes que nos foram colocando, talvez pela desconfiança inicial do plantel, do treinador (…). No que depender de nós não vai haver quebra, e, se for assim, chegamos a maio e somos campeões. Mas o certo é que ainda não ganhámos nada”, referiu o técnico em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo, da 15.ª jornada.

O treinador dos ‘dragões’, que lideram o campeonato à entrada desta jornada a par Sporting, mostrou-se ainda confiante na vitória no próximo jogo do campeonato, apesar de estar consciente das dificuldades que vai encontrar na segunda-feira, na receção à equipa madeirense, quinta classificada.

“O Marítimo é uma equipa difícil que tem feito, principalmente após a entrada do atual treinador, um percurso fantástico. É uma equipa com uma organização defensiva eficaz e só têm mais um golo sofrido que o Benfica e Sporting. É quarta defesa menos batida. Isso é sinónimo de qualidade. Mas o Marítimo é mais que isso. É um adversário complicado e temos que assumir a responsabilidade do jogo de fechar o ano com mais três pontos no campeonato”, acrescentou.

Em época de natal, Sérgio Conceição entende que uma vitória no próximo jogo é “uma prenda” saborosa, ainda assim defende que essas prendas têm de ser recebidas todos os anos.