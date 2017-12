Sem deixar de reconhecer que os bons resultados no final de uma temporada “muito regular”, traduzidos em três vitórias consecutivas, Miguel Oliveira assume que esse desempenho “muda a perspetiva” de como os adversários o veem no próximo Mundial. No entanto, garantiu que essa mudança não o vai afetar.

Já sobre os testes efetuados com a mota da ?categoria rainha’ do motociclismo neste ano, o piloto português assegurou existir uma “diferença brutal”, nomeadamente na potência, e explicou que quando chegar ao Moto GP, como ambiciona, deverá enfrentar uma “adaptação difícil”. “Mas neste teste até tive resultados positivos”, acrescentou.

Com 22 anos (completa os 23 a 04 de janeiro), Miguel Oliveira fez uma retrospetiva dos últimos anos entre a elite do motociclismo e vincou também que as dificuldades e as épocas menos positivas foram igualmente “importantes” para o seu crescimento.

“Todas as adversidades que encontrei fizeram-me crescer. Esses resultados mais medíocres permitiram-me pontuar constantemente”, explicou, lembrando também o peso de ter uma boa estrutura à sua volta: “A equipa é importante. É um desporto individual, mas quem está à volta conta muito.”

Miguel Oliveira fechou o Mundial de Moto2 de 2017 no terceiro lugar, com 241 pontos, destacando-se os três triunfos, os nove pódios e as duas ‘pole positions’ ao longo da época.