O Sporting de Braga procura hoje regressar aos triunfos e defender o quarto lugar na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Belenenses, em jogo da 15.ª jornada.

Após duas derrotas — uma na Liga Europa e outra no campeonato –, os bracarenses, após o desaire em casa do Marítimo, tentam a quinta vitória consecutiva em casa, frente a um Belenenses que não vence há quatro encontros na I Liga.

O Sporting de Braga é quarto classificado com 28 pontos, enquanto o Belenenses ocupa o 10.º lugar com 17.

No primeiro jogo do dia, o lanterna-vermelha Estoril-Praia, sem vitórias há 13 jogos em todas as competições e 11 no campeonato, recebe o Desportivo das Aves, 13.º e que venceu os últimos seis encontros fora de casa para todas as competições.

Nos dois primeiros lugares acima da zona de despromoção, o Feirense, 15.º com 11 pontos, e o Vitória de Setúbal, 16.º com 10, defrontam-se num encontro entre equipas com sete e seis derrotas consecutivas nas várias provas, respetivamente.

A ronda começou na sexta-feira com o Boavista a vencer em casa do Paços de Ferreira por 2-1 e prossegue no domingo, com o Sporting, segundo em igualdade com o FC Porto, a receber o Portimonense, e o Benfica, terceiro a três pontos da liderança, a visitar o Tondela.

No encontro que encerra a ronda, na segunda-feira, os ‘dragões’ recebem o Marítimo, quinto classificado.

Programa da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 dez:

Paços de Ferreira — Boavista, 1-2

- Sábado, 16 dez:

Feirense – Vitória de Setúbal, 16:00 (Sport TV)

Estoril-Praia – Desportivo das Aves, 18:15 (Sport TV)

Sporting de Braga — Belenenses, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 17 dez:

Desportivo de Chaves – Rio Ave, 16:00 (Sport TV)

Sporting — Portimonense, 18:00 (Sport TV)

Tondela — Benfica, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 18 dez:

Moreirense – Vitória de Guimarães, 19:00 (Sport TV)

FC Porto — Marítimo, 21:00 (Sport TV)