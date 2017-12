O base regressou aos campos com a ‘mão quente’ e fez a melhor marca da época na NBA para além do ‘arco’, ao acertar 10 das suas 13 tentativas de triplo, terminando o encontro com 38 pontos.

Em apenas 25 minutos em campo, Curry conseguiu o nono encontro com 10 ou mais triplos na sua carreira, não mostrando qualquer desconforto no tornozelo direito, que o afastou dos últimos encontros.

Kevin Durant terminou o jogo com 20 pontos, nove assistências e cinco ressaltos, Klay Thompson fez 21 pontos e Zaza Pachulia conseguiu uma melhor marca pessoal da temporada, com 17 pontos, aos quais juntou oito ressaltos e seis assistências.

O espanhol Marc Gasol foi a grande figura dos Grizzlies, com 27 pontos, tendo acertado 10 das suas 13 tentativas de lançamentos de campo.

Os campeões Warriors mantêm-se como melhor equipa da NBA, com 29 vitórias e oito derrotas, que os colocam no topo da Conferência Oeste, na qual os Grizzlies são últimos, com apenas 11 triunfos em 36 jogos.