Os quartos de final da Taça de Itália arrancam com o duelo entre Lazio e Fiorentina, esta terça-feira, dia 26, mas o dérbi entre Milan e Inter de Milão é atrativo principal da jornada.

As outras duas partidas da Taça, entre Napoli vs Atalanta e o dérbi de Turim entre Juventus e Torino, serão disputadas apenas nos primeiros dias de 2018. No entanto, a bola vai começar a rolar já amanhã.

No embate de Milão, o Inter quer quebrar a sequência preocupante das últimas semanas. A equipa de Luciano Spalletti sofreu para eliminar uma equipa da terceira divisão (via pénaltis) e vem de duas derrotas na Serie A, contra Udinese e Sassuolo. Os resultados deixaram a equipa a cinco pontos da líder Napoli.

Apesar da queda no seu rendimento, o Internazionale é favorito no duelo contra o Milan, que atravessa uma grave crise. O técnico Gennaro Gattuso está a ser bastante criticado, especialmente depois da derrota por 2-0, em casa, contra o Atalanta. A equipa está no 11º posto da Serie A e bem distante do pelotão que luta pelo título.

Gattuso, emblemático ex-jogador do clube, assumiu o comando da equipa no dia 27 de novembro, para ocupar a vaga deixada por Vincenzo Montella.

No primeiro jogo dos quartos de final, a Lazio sai como favorita diante da Fiorentina. A equipa da capital italiana tem o segundo melhor ataque da Serie A e conta com Ciro Immobile na frente com pé quente esta temporada ou não fosse o segundo melhor marcador do campeonato com 16 golos em 17 jogos. Mais: soma ainda 7 assistências. Do outro lado, a Fiore vem de uma boa fase e não perde desde o dia 5 de novembro.

Programação dos quartos de final da Taça de Itália:

Terça-feira, 26 de dezembro

Lazio - Fiorentina

Quarta-feira, 27 de dezembro

Milan - Inter Milão

Terça-feira, 2 de janeiro

Napoli - Atalanta

Quarta-feira, 3 de janeiro

Juventus - Torino