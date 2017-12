O sorteio da Taça de Portugal realizado esta segunda-feira ditou o percurso a ser percorrido pelas oito equipas em competição até ao Jamor.

O Sporting, atual líder da primeira liga, vai visitar o reduto do Cova da Piedade, uma das duas equipas do Campeonato Nacional, terceiro escalão do futebol profissional português, ainda em prova - a par do Caldas que tem embate com a Académica (II Liga) agendado para o dia 30 de dezembro, jogo do qual sairá o adversário do Feirense nestes quartos-de-final.

Já os pupilos de Sérgio Conceição têm como adversário o Moreirense, equipa que milita na I Liga, e que o ano passado conquistou a Taça da Liga.

O mesmo sorteio, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou ainda o embate entre duas equipas da Liga NOS, Rio Ave e Desportivo das Aves.