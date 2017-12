Diante de uma equipa com o moral em alta, “regular, sintonizada e unida”, faz com que seja um jogo “muito complicado” para os ‘verde-rubros’, que procuram continuar a sequência de cinco jogos sem perder na Liga.

Os ‘azuis e brancos’ vão na frente do campeonato, com os mesmos pontos que o Sporting, o que levou Daniel Ramos a destacar os resultados e exibições portistas esta temporada, sobretudo no Estádio do Dragão, palco da partida com os insulares.

“Uma entrega ao jogo que tem de igualar a entrega do FC Porto, com momentos de sorte no jogo, que também é preciso e com uma postura, que tem sido a nossa e que queremos que esteja novamente presente, num jogo com um ambiente fantástico, contra uma boa equipa”, sublinhou, acrescentando que o Marítimo tem de saber aproveitar as suas oportunidades com bola.

O técnico admitiu que a sua equipa terá de defender muito, mas rejeitou a ideia de ‘autocarro’, apesar de saber que o conjunto madeirense não privilegia a posse de bola pelas características do plantel.

O Marítimo nunca venceu na casa do FC Porto para o campeonato, tendo apenas conseguido um triunfo para a Taça da Liga, a 29 de dezembro de 2015, por 3-1, com o facto de o avançado internacional maliano Marega ter apontado um dos golos dos visitantes, um mês antes de se mudar para os ‘dragões’.

Daniel Ramos salientou a grandiosidade do feito caso conseguisse sair do Porto com os três pontos, mas considera que um empate já seria bastante positivo.

“Basta vermos o que o FC Porto tem feito em casa para concluirmos que um ponto é excelente e três é um feito excecional”, concluiu.

O Marítimo, quinto classificado, com 27 pontos, visita o FC Porto, primeiro, com 36, pelas 21:00 de segunda-feira.