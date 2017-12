O Vitória de Guimarães recebe este sábado o Tondela (18:15), em jogo antecipado da 16.ª jornada da I Liga de futebol, cujos restantes jogos estão agendados para meio da primeira semana do ano.

Os vimaranenses, sétimos na classificação, jogam em casa e tentam inverter os recentes maus resultados, com a goleada sofrida no Estádio do Dragão (4-0), que os eliminou da Taça de Portugal, e a derrota fora, na 15.ª jornada da Liga, com o Moreirense (2-1).

O Tondela, 12.º no campeonato, quatro pontos acima da linha de descida de divisão, também vem de uma goleada em casa com o Benfica (5-1), na jornada anterior, com o técnico Pepa a dizer que quer chegar aos 18 pontos (com uma vitória) antes do final do ano.

A 16.ª jornada apenas prosseguirá em 03 e 04 de janeiro, com um dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, no primeiro dia, uma quarta-feira.

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 23 dez:

Vitória de Guimarães - Tondela, 18:15 (SportTV).

- Quarta-feira, 3 jan:

Desportivo Aves - Moreirense, 18:15 (SportTV).

Boavista - Sporting de Braga, 18:15 (SportTV).

Marítimo - Desportivo de Chaves, 18:15 (SportTV).

Feirense - FC Porto, 20:15 (SportTV).

Rio Ave - Paços de Ferreira, 20:15 (SportTV).

Benfica - Sporting, 21:30 (BTV).

- Quinta-feira, 4 jan:

Vitória de Setúbal - Estoril-Praia, 18:15 (SportTV).

Portimonense - Belenenses, 20:15 (SportTV).