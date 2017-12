A chave para estar hoje nesta posição, explicou Fernández, veio da estratégia no início da etapa, quando resistiram à tentação de fazer algo “louco", e em vez disso ficaram próximos, mantendo a pressão atrás da Dongfeng, enquanto esta equipa liderava.

Mas o facto é que com uma diferença de quase 100 milhas náuticas, estão numa posição muito favorável. "Olhando desta maneira, foi uma etapa difícil e até ontem foi tão apertado com a Dongfeng que temos que continuar a dar tudo por tudo", disse o skipper Xabi Fernández hoje. "Agora é verdade, nós aumentámos muito a vantagem, e, se não tivermos nenhum problema, devemos acabar muito bem".

Mas antes de poder aumentar sua vantagem na classificação geral, a equipa espanhola tem que ultrapassar um sistema de altas pressões que surge a oeste, com ele vêm ventos mais fracos, para não mencionar as correntes complicadas e os portões de marés até à linha de chegada.

Atrás do par líder, há uma enorme luta pela posição final no pódio, entre a Vestas 11th Hour Racing e a Brunel. A determinada altura, ontem à noite, a Brunel passou-os por uma pequena diferença, mas a Vestas conseguiu recuperar a liderança. Nessa altura, o skipper Charlie Enright e o navegador Simon Fisher (SiFi) optaram pelo Stealth Mode [possibilidade de ficar invisível no mapa].

"Usámos o Stealth Mode quando podemos fazer alguma coisa a nível tático", explicou SiFi. “A Brunel perseguiu-nos estes últimos dias ... e pressionou-nos. Rumar a norte e o momento de o fazer é muito importante, então pensámos que entrar em Stealth Mode os manteria na dúvida sobre onde estamos. Existem algumas opções táticas em relação a quão longe queremos ir na direção oeste, e queremos que eles não saibam quando virarmos para Melbourne; se eles não souberem onde estamos, vão ser forçados a escolher o seu próprio rumo ".

A Brunel fez isso - e está a avançar a toda a velocidade, com o vento mais forte, entre toda a frota, segundo a última informação de classificações. A questão é se a Vestas 11th Hour Racing está a ter as mesmas condições.

Para os três últimos, é uma questão de ir o suficiente para leste, e assim evitar os ventos fracos do sistema de altas pressões antes de virar para Melbourne. Esse rumo será muito bem vindo pelas tripulações, uma vez que cada milha mais a norte traz temperaturas mais altas do vento e da água.

3ª etapa - Classificação geral - Sábado 23 de dezembro (Dia 14) - 13:00 UTC

1 - MAPFRE - distância até ao final - 429,9 milhas náuticas

2 - Dongfeng Race Team +94,7 milhas náuticas

3 - Vestas 11th Hour Racing --- Stealth Mode

4 - Brunel +155.3

5 - Sun Hung Kai / Scallywag +408.3

6 - Turn the Tide on Plastic +440.9

7 - AkzoNobel +822.4