A nova semana começou com uma alteração na classificação geral da 4ª etapa, quando os sete VO 65’s atravessaram pela segunda vez os Doldrums sem grandes dificuldades.

Após seis dias no mar, a competição está tão renhida entre as cinco melhores equipas, que o menor dos ganhos ou perdas podem fazê-los subir ou descer nas classificação. Este foi certamente o caso na segunda-feira, enquanto o Vestas 11th Hour Racing passou para a liderança, o Dongfeng Race Team, líder durante os primeiros cinco dias, passou para o quarto lugar.

A equipa da MAPFRE ocupou o primeiro lugar, mas às 1300 UTC estava em quinto, enquanto Turn the Tide on Plastic passou para segundo lugar. Na realidade, os cinco melhores estão lado-a-lado, apenas seis milhas a separá-los em termos de distância até ao final, e o motivo para a reordenação é o posicionamento lateral de cada equipa.

Como o barco mais ocidental da frota, o Vestas 11th Hour Racing está mais próximo do próximo waypoint do que qualquer outro. Mas se essa é a melhor posição tacticamente, ainda está por saber. Dongfeng é o barco mais a leste da frota, com MAPFRE, Turn the Tide on Plastic e o AkzoNobel a oeste deles.

Com a previsão atual, a frota enfrenta umas centenas de milhas de ventos ligeiros através dos Doldrums, caracterizados por nuvens, tempestades, trovões e rajadas que podem aparecer sem aviso prévio. A rota mais direta para Hong Kong seria via um rumo mais noroeste, mas para as sete equipas, a chave para o sucesso reside na rapidez com que consigam escapar das “garras” dos Doldrums.

Isso significa dirigir-se para norte o mais rápido possível, chegar aos ventos alísios do nordeste, e apanhar melhores e mais estáveis ventos, como apontam as previsões.

As próximas 36 horas são provavelmente cruciais para a etapa de 6.000 milhas - e, em última instância, poderão determinar o pódio da 4ª etapa, apesar de ainda haver mais de 3.000 milhas para navegar.

“Após o pôr-do-sol acabámos de ter um reinício total da etapa", disse Luke Molloy, do AkzoNobel. "Vestas, MAPFRE, Dongfeng e o Azko estão todos agrupados com Turn the Tide on Plastic não muito atrás. "O momento é intenso, podemos deitar tudo a perder ou ganhar na próxima hora".

O tripulante do Vestas 11th Hour Racing, Tom Johnson, acrescentou: "Todos tiveram hipóteses de liderar neste grupo da frente. Só temos que fazer a tática certa, apanhar a nuvem certa, conseguir avançar e está tudo pronto para ganhar ".

Enquanto decorre a batalha pelo primeiro lugar, a equipa do Brunel na sexta posição, cerca de 20 milhas a sul do grupo líder, tiveram outras coisas para fazer além de competir, quando foram apanhados por uma tempestade elétrica particularmente violenta. "A brisa estável mudou instantaneamente e antes que soubéssemos o que se ia passar", revelou Bouwe Bekking. "Então um grande relâmpago atingiu-nos tão perto, que as faíscas estavam na voar no mastro e nos brandais. Rome [Kirby], que estava ao leme, estava deitado no convés apenas pelo choque do som maciço". Nenhum dos tripulantes ficou ferido, e milagrosamente, a electrónica do barco sobreviveu intacta.

4ª etapa - Classificação geral - Segunda 8 de janeiro (Dia 7) - 13:00 UTC

1 - Vestas/11th Hour Racing - distância até ao final - 3.362,02 milhas náuticas

5 - Turn the Tide on Plastic +1,96 milhas náuticas

3 - AkzoNobel +3,47

1 - Dongfeng Race Team +5,75

3 - Mapfre +6,09

6 - Team Brunel +9,58

7 - Sun Hung Kai / Scallywag +33,07