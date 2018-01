Os líderes estão separados apenas por seis milhas enquanto se aproximam das Ilhas Salomão, o ponto mais oriental da prova, que é também um waypoint da 4ª etapa da Volvo Ocean Race.

A equipa da Dongfeng continua na frente, enquanto AkzoNobel, MAPFRE e Vestas 11th Hour Racing estão na perseguição. Na verdade, nas últimas 24 horas toda a frota tem-se comprimido significativamente, já que os líderes navegam em condições menos estáveis, permitindo que os mais atrasados recuperem.

O Sun Hung Kai / Scallywag, por exemplo, que estava 90 milhas atrás às 1300 UTC de sábado, reduziu para metade esse atraso até hoje à tarde. Agora, apenas 45 milhas separam o primeiro do último, e espera-se que o vento instável continue. "Será um progresso lento, mas tivemos uma boa regata até agora", disse Rob Greenhalgh a bordo do MAPFRE. "Será uma regata lenta com poucas nuvens para enfrentar".

O clima é muito imprevisível. Nas rajadas, os ventos são de até 25 nós. Nas calmarias, pode haver apenas 5 nós. "Hoje foi tudo acerca do movimento das nuvens e fazer o melhor com o vento que surgiu", escreveu Dee Caffari, skipper do Turn the Tide on Plastic, em quinto lugar e 30 milhas a leste do grupo líder.

“Ainda vamos ter pela frente muito mais deste tipo de atividade, olhamos para as imagens de satélite e vemos que algumas nuvens estão muito ativas. Seja qual for o barco que saia das nuvens à frente, terá feito um grande trabalho, no entanto, a área de ventos ligeiros parece muito grande neste momento ".

O software de rotas, sugere que os barcos vão passar perto e contornar a ilha de San Cristóbal, deixando-os apontados a oeste, antes de continuar para norte aproveitando os ventos ligeiros dos Doldrums. As próximas 48 horas vão ser um grande desafio.

"Nós vamos ter que estar muito atentos", disse Simon Fisher, navegador do Vestas 11th Hour Racing. "Esperamos grandes mudanças nas próximas 24 horas".

4ª etapa - Classificação geral - Domingo 7 de janeiro (Dia 6) - 13:00 UTC

1 - Dongfeng Race Team - distância até ao final - 3.932,2 milhas náuticas

2 - AkzoNobel +1,6 milhas náuticas

3 - Mapfre +2,8

4 - Vestas/11th Hour Racing +6,3

5 - Turn the Tide on Plastic +15,1

6 - Team Brunel +31,9

7 - Sun Hung Kai / Scallywag +44,9