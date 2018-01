Hong Kong recebe pela primeira vez a frota da regata transatlântica. Frederico Melo e o Bernardo Freitas vão estar juntos a bordo do Turn the Tide on Plastic, barco com bandeira portuguesa apoiado pela Fundação Mirpuri e entram para a história da prova.

Frederico Melo e o Bernardo Freitas vão seguir a bordo do Turn the Tide on Plastic na 4.ª etapa da Volvo Ocean Race, que ligará Melbourne, na Austrália, a Hong Kong, na China, porto que será, pela primeira vez na história da prova, palco de uma paragem da frota que dá à volta ao mundo.

Os dois velejadores portugueses que integram a equipa com bandeira portuguesa patrocinada pela Fundação Mirpuri e que participa na edição 2017-2018 da regata de circum-navegação vão estar em simultâneo neste percurso de 6 mil náuticas (11 mil quilómetros).

Depois do Bernardo Freitas ter participado na 1.ª etapa (Alicante-Lisboa), e o Frederico Melo ter estado a bordo na 2.ª e na 3.ª etapas (Lisboa-Cidade do Cabo e Cidade do Cabo-Melbourne), como estava previsto, os dois portugueses vão participar juntos

Nesta perna, que liga a cidade australiana até Hong Kong, uma etapa difícil e exigente a nível tático, com diversas variações meteorológicas e na qual as tripulações terão que se adaptar a diferentes ventos.

A saída está marcada para as 14 horas de dia 2 janeiro (03h00, em Portugal). As sete tripulações seguem rumo à costa Leste da Austrália, enfrentarão as “doldrums” - região de ventos inconstantes entre os hemisférios -, reencontram a calmaria do equador (onde Bernardo Freitas marcará encontro com o Rei Neptuno), passam pelo Mar de Coral, ilhas Salomão, entre outras e Papua Nova Guiné.

A equipa da MAPFRE segue para a 4.ª etapa da Volvo Ocean Race na liderança. Os chineses da Dongfeng ocupam o 2.º lugar e a tripulação do Vestas 11th Hour Racing o último lugar do pódio. Segue-se na classificação a equipa da Brunel, Sun Hung Kai/Scallywag, AkzoNobel e o barco com bandeira portuguesa, Turn the Tide on Plastic, em 7.º lugar.