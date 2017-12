O Dongfeng Race Team jogou a última cartada numa tentativa de recuperar a liderança da 3ª etapa, quando entraram em modo “stealth”.

Na etapa de 6.500 milhas da Volvo Ocean Race que liga a Cidade do Cabo a Melbourne, a equipa da Dongfeng liderou durante os primeiros dez dias no Oceano Índico, mas foi ultrapassada pela da MAPFRE na quarta-feira.

MAPFRE e Dongfeng cambaram quase simultaneamente cerca das 22:00 UTC de quinta-feira, apontando os seus rumos para Melbourne e com isto começou o sprint final para a linha de chegada. Pouco depois, a Dongfeng notificou o Race Control de informando que tinha entrado no modo “stealth”, o que a escondeu do resto da frota até às 19:00 UTC de sexta-feira. Na prática, a decisão do skipper Charles Caudrelier e do navegador Pascal Bidégorry significou que a equipa da Dongfeng "desapareceu" do mapa durante 24 horas.

Com menos de 1000 milhas ainda restantes, o movimento audaz da equipa de Caudrelier prova que a equipa ainda não perdeu a esperança de ganhar.

Na MAPFRE, o navegador Juan Vila trabalhou horas extras, não só para traçar o melhor rumo para a sua equipa, mas também para avaliar as opções teóricas do Dongfeng. Apesar de uma vantagem razoavelmente confortável, sabem que devem permanecer com a máxima concentração nas últimas 48 horas, para manter a Dongfeng atrás de si.

"Os últimos relatórios de posição foram muito bons para nós e temos uma boa vantagem, mesmo que o Dongfeng se tenha “escondido", disse o skipper Xabi Fernández. “O Juan (Vila) verifica as suas opções e nós temos um palpite sobre quais podem ser. Temos que aguardar agora para descobrir mais tarde - é por isso que continuamos o mais rápido possível".

Desesperados para apanhar o Vestas 11th Hour Racing, que é terceiro classificado apenas a 10 milhas à frente, o Team Brunel foi momentaneamente apanhado por uma rajada de vento que fez o Volvo Ocean 65s ficar de lado . "Provavelmente estava a puxar um pouco demais quando ficámos de lado, íamos a cerca de 20 nós", explicou o timoneiro Peter Burling. "Tivemos muita sorte, pois houve rajadas de 40 nós, mais tarde. A equipa fez um ótimo trabalho deixando o jib de fora muito depressa, e colocaram o barco direito novamente. Treinámos isto algumas vezes, e agora todos sabem o que fazer ".

A batalha pelo quinto lugar continua entre os velhos rivais, Team Sun Hung Kai / Scallywag, liderados por Dave Witt, e o Turn the Tide on Plastic de Dee Caffari.

Sessenta e seis milhas separam as duas equipas, mas essa distância poderia facilmente ser reduzida, se o Scallywag errar na altura de virar para norte. "As condições não são ótimas - temos entre 25 a 30 nós de vento e um estado do mar muito duro", disse o navegador de Scallywag, Antonio Fontes. "Estamos na luta. A grande opção agora é saber quando vamos virar para norte. Obviamente, que nos sentimos pressionados pelo Turn the Tide on Plastic. Temos de manter a nossa velocidade até ao final ".

3ª etapa - Classificação geral - sexta-feira, 22 de dezembro (dia 13) - 13:00 UTC

1 - MAPFRE - distância até o final - 812,2 milhas náuticas

2 - Dongfeng Race Team --- “Stealth Mode” até 19:00 UTC

3 - Vestas 11th Hour Racing +191.4

4 - Brunel +201.6

5 - Sun Hung Kai / Scallywag +368.8

6 - Turn the Tide on Plastic +437.3

7 - AkzoNobel +730.0